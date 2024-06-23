Шахраї можуть використати відключення світла у своїх інтересах: поліція дала поради українцям

Через масовані ворожі атаки на енергосистему країни виникає дефіцит потужності, що призводить до обмеження постачання електроенергії. Українцям важливо стежити за графіками відключень, щоб організувати свій побут у таких умовах.

Однак, правоохоронці наголосили, що потрібно бути уважними й обережними під час моніторингу ситуації щодо відключень електроенергії, адже зловмисники можуть використовувати цю ситуацію, створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії для поширення дезінформації, викрадення конфіденційних даних та шахрайства.

"Будьте обачними! Не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел та не довіряйте стороннім ресурсам", - заявили в кіберполіції.

Щоб дізнатися про графіки планових відключень у своєму регіоні та списки постачальників електроенергії, скористайтеся офіційним сайтом Міністерства енергетики України за посиланням.