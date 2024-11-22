Шахраї можуть скуповувати житло для компенсації "єВідновлення": як діяти тим, хто отримав його у спадок
Громадяни, які успадкували зруйноване внаслідок російської агресії житло, теж мають право на компенсацію "єВідновлення". Але умови її отримання дещо відрізняються від звичного алгоритму, щоб попередити шахрайства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
За її словами, ситуації, коли власник зруйнованого житла помер, не встигнувши подати заяву на компенсацію "єВідновлення", на жаль, є. Тому і для таких випадків розробили алгоритм. Шуляк пояснила - оскільки компенсація надається виключно верифікованим власникам знищеного житла, для подання заяви передусім необхідно юридично оформити статус спадкоємця. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса і прийняти спадщину.
"Після видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус має зареєструвати право власності на житло, яке раніше належало спадкодавцю, за новим власником - спадкоємцем. Тільки після цього законний спадкоємець у статусі підтвердженого власника зруйнованого житла зможе звернутися з заявою на компенсацію "єВідновлення", - пояснила Олена Шуляк.
Вона також зауважила, що в окремих регіонах України комісії просять спадкоємців подавати два свідоцтва. Перше - класичне, про право на спадщину на зруйновану нерухомість. Друге - свідоцтво про право на компенсацію. Для його отримання комісія має прийняти рішення, чи були у спадкодавця правові підстави для отримання компенсації, у відповідь на запит від нотаріуса, який завів спадкову справу.
"Але за умови, якщо власник зруйнованого житла помер і, відповідно, не встиг подати заяву на компенсацію і не припиняв право власності на це житло, видача цього додаткового свідоцтва - зайвий крок для спадкоємця-заявника. Для нього це, по-перше, зайві витрати, по-друге - ускладнений доступ до компенсації", - зазначила Шуляк.
При цьому, вона підкреслила, що комісії, які приймають рішення про надання компенсації, мають досліджувати ланцюжок переходу права власності аби пересвідчитись, що заявник - дійсно спадкоємець власника знищеного житла. А не людина, яка придбала за безцінь вже зруйновану оселю суто задля отримання компенсації.
"Це очевидно, шахрайство і таких схем задля незаконного отримання компенсації "єВідновлення" і декілька. Всі подібні випадки фіксуються, рішення комісій виносяться виключно за умови, якщо до складу комісій входить 30% громадськості, тож ми маємо всі можливості пересвідчитись, що той чи інший заявник має право на компенсацію", - резюмувала Шуляк.
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