Шахраї в мережі: як не стати жертвою під час онлайн-шопінгу

Найчастіше шахраї максимально маскуються під добросовісних продавців. Зокрема, на ресурсах вони розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".

І це все задля того, щоб переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.

Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. При спілкуванні вони переконують покупця перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Сплачуючи на таких сайтах, користувачі фактично передають дані банківської картки шахраям, які привласнюють гроші з рахунків громадян.

Для безпечного шопінгу кіберполіція рекомендує:

Перевіряти ресурси:

Купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах.

Ретельно перевіряйте URL-адресу необхідного сайту.

Будьте уважні до найменших невідповідностей - це може бути фішинговий сайт.

Оплата після отримання:

Сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати.

Захист банківських даних:

Ніколи не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки, особливо CVV-код та термін дії.

Окрема картка для онлайн-покупок:

Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу.

Переказуйте на неї лише ту суму, що необхідна для оплати.

Безпека на платформах оголошень:

Обговорюйте деталі угоди лише в чаті платформи оголошень.

Не переходьте у сторонні месенджери, де зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

Перевірка сайтів онлайн-магазинів перед оплатою товару: