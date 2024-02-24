Шахраї в мережі: як не стати жертвою під час онлайн-шопінгу

Шахраї розробили багато схем, щоб обдурити користувачів в інтернеті. Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Найчастіше шахраї максимально маскуються під добросовісних продавців. Зокрема, на ресурсах вони розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".
І це все задля того, щоб переконати покупців здійснити повну або часткову переплату.
Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. При спілкуванні вони переконують покупця перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Сплачуючи на таких сайтах, користувачі фактично передають дані банківської картки шахраям, які привласнюють гроші з рахунків громадян.
Для безпечного шопінгу кіберполіція рекомендує:
Перевіряти ресурси:
Оплата після отримання:
Захист банківських даних:
Окрема картка для онлайн-покупок:
Безпека на платформах оголошень:
Перевірка сайтів онлайн-магазинів перед оплатою товару:
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