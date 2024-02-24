Мошенники в сети: как не стать жертвой во время онлайн-шопинга

Чаще всего мошенники максимально маскируются под добросовестных продавцов. В частности, на ресурсах они размещают красивые фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют фейковые положительные отзывы "покупателей".

И это все для того, чтобы убедить покупателей осуществить полную или частичную переплату.

Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. При общении они убеждают покупателя перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Оплачивая на таких сайтах, пользователи фактически передают данные банковской карты мошенникам, которые присваивают деньги со счетов граждан.

Для безопасного шопинга киберполиция рекомендует:

Проверять ресурсы:

Покупайте и платите только на проверенных сайтах.

Тщательно проверяйте URL-адрес необходимого сайта.

Будьте внимательны к малейшим несоответствиям - это может быть фишинговый сайт.

Оплата после получения:

Оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери.

Защита банковских данных:

Никогда не сообщайте никому данные своей банковской карты, особенно CVV-код и срок действия.

Отдельная карта для онлайн-покупок:

Заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга.

Переводите на нее только ту сумму, которая необходима для оплаты.

Безопасность на платформах объявлений:

Обсуждайте детали сделки только в чате платформы объявлений.

Не переходите в сторонние мессенджеры, где злоумышленники могут прислать фишинговые ссылки.

Проверка сайтов онлайн-магазинов перед оплатой товара: