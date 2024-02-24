Мошенники в сети: как не стать жертвой во время онлайн-шопинга

Мошенники разработали много схем, чтобы обмануть пользователей в интернете. Одной из наиболее распространенных мошеннических схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Чаще всего мошенники максимально маскируются под добросовестных продавцов. В частности, на ресурсах они размещают красивые фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют фейковые положительные отзывы "покупателей".
И это все для того, чтобы убедить покупателей осуществить полную или частичную переплату.
Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. При общении они убеждают покупателя перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Оплачивая на таких сайтах, пользователи фактически передают данные банковской карты мошенникам, которые присваивают деньги со счетов граждан.
Для безопасного шопинга киберполиция рекомендует:
Проверять ресурсы:
Оплата после получения:
Защита банковских данных:
Отдельная карта для онлайн-покупок:
Безопасность на платформах объявлений:
Проверка сайтов онлайн-магазинов перед оплатой товара:
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