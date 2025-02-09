Шахраї маскуються під волонтерів: в поліції пояснили, як не стати їхньою жертвою

Шахраї використовують емоційний стан родин зниклих безвісти, видаючи себе за волонтерів, журналістів чи посадовців. Вони виманюють гроші та конфіденційну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"У разі підозри на шахрайство звертайтеся в поліцію", - пояснили в міністерстві.

Як захиститися від шахраїв:

Втершись в довіру шахраї намагаються отримати гроші або конфіденційну інформацію.

Правоохоронці пояснили, що зловмисники використовують емоційний стан людей, що шукають близьких, видаючи себе за волонтерів, журналістів, представників державних органів та організацій.

Шахрайські схеми в інтернеті

В інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують нібито легкий заробіток. Аферисти обіцяють платити гроші за "лайки" у соцмережах, а потім виманюють дані банківських карт.

Натомість у Волинській області теж помітили нову діяльність шахраїв. Вони намагаються виманити гроші у підприємців під виглядом обласної військової адміністрації.

Раніше українцям дали основні поради, як допомагати українським захисникам безпечно та не віддати свої гроші шахраям.

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