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Мошенники маскируются под волонтеров: в полиции объяснили, как не стать их жертвой

Украина, Воскресенье 09 февраля 2025 23:58
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Мошенники маскируются под волонтеров: в полиции объяснили, как не стать их жертвой Фото: мошенники маскируются под волонтеров и выманивают деньги (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники используют эмоциональное состояние семей пропавших без вести, выдавая себя за волонтеров, журналистов или чиновников. Они выманивают деньги и конфиденциальную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

Правоохранители объяснили, что злоумышленники используют эмоциональное состояние людей, ищущих близких, выдавая себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных органов и организаций.

Втершись в доверие мошенники пытаются получить деньги или конфиденциальную информацию.

Как защититься от мошенников:

  • Проверяйте источники информации, доверяйте только официальным ресурсам.
  • Не разглашайте личные или финансовые данные незнакомцам.
  • Не доверяйте подозрительным предложениям, особенно если от вас требуют оплату.

"В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", - пояснили в министерстве.

Мошеннические схемы в интернете

В интернете активизировались мошенники, которые предлагают якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а потом выманивают данные банковских карт.

Зато в Волынской области тоже заметили новую деятельность мошенников. Они пытаются выманить деньги у предпринимателей под видом областной военной администрации.

Ранее украинцам дали основные советы, как помогать украинским защитникам безопасно и не отдать свои деньги мошенникам.

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