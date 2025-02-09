Мошенники маскируются под волонтеров: в полиции объяснили, как не стать их жертвой
Мошенники используют эмоциональное состояние семей пропавших без вести, выдавая себя за волонтеров, журналистов или чиновников. Они выманивают деньги и конфиденциальную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.
Правоохранители объяснили, что злоумышленники используют эмоциональное состояние людей, ищущих близких, выдавая себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных органов и организаций.
Втершись в доверие мошенники пытаются получить деньги или конфиденциальную информацию.
Как защититься от мошенников:
- Проверяйте источники информации, доверяйте только официальным ресурсам.
- Не разглашайте личные или финансовые данные незнакомцам.
- Не доверяйте подозрительным предложениям, особенно если от вас требуют оплату.
"В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", - пояснили в министерстве.
Мошеннические схемы в интернете
В интернете активизировались мошенники, которые предлагают якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а потом выманивают данные банковских карт.
Зато в Волынской области тоже заметили новую деятельность мошенников. Они пытаются выманить деньги у предпринимателей под видом областной военной администрации.
Ранее украинцам дали основные советы, как помогать украинским защитникам безопасно и не отдать свои деньги мошенникам.
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