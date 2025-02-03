Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування

Протягом останніх днів зафіксовано активне розповсюдження електронних листів, які нібито надсилає державний сервіс "Дія". У цих повідомленнях громадянам пропонують отримати щорічне податкове відшкодування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що листи містять шкідливі посилання, які ведуть на фішингову сторінку. Цей сайт візуально імітує офіційний портал ID.GOV.UA., що може ввести користувачів в оману. Як працює шахрайська схема На підробленій сторінці зловмисники розміщують: Фальшиву інформацію про можливість отримання "щорічного податкового відшкодування".

Інструкції щодо проходження ідентифікації.

Форми для введення особистих даних, зокрема номера мобільного телефону, ПІБ, реквізитів банківської картки (номер, термін дії та CVV-код). Як захиститися Користуючись електронною поштою, дотримуйтеся кібербезпеки: Не відкривайте підозрілі листи та вкладення без перевірки.

Переконуйтесь у достовірності повідомлень, навіть якщо вони надійшли від знайомих адресатів.

Не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах.