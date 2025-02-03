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Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 15:30
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Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування Фото: Шахрайство з податками (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом останніх днів зафіксовано активне розповсюдження електронних листів, які нібито надсилає державний сервіс "Дія". У цих повідомленнях громадянам пропонують отримати щорічне податкове відшкодування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що листи містять шкідливі посилання, які ведуть на фішингову сторінку. Цей сайт візуально імітує офіційний портал ID.GOV.UA., що може ввести користувачів в оману.

Як працює шахрайська схема

На підробленій сторінці зловмисники розміщують:

  • Фальшиву інформацію про можливість отримання "щорічного податкового відшкодування".
  • Інструкції щодо проходження ідентифікації.
  • Форми для введення особистих даних, зокрема номера мобільного телефону, ПІБ, реквізитів банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Як захиститися

Користуючись електронною поштою, дотримуйтеся кібербезпеки:

  • Не відкривайте підозрілі листи та вкладення без перевірки.
  • Переконуйтесь у достовірності повідомлень, навіть якщо вони надійшли від знайомих адресатів.
  • Не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах.

Нагадаємо, що у соцмережах активно поширювали фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.

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Дія ДПСУ Шахраї
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