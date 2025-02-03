Шахраї маскуються під "Дію": в Україні розсилають фейкові листи про податкове відшкодування
Фото: Шахрайство з податками (GettyImages)
Протягом останніх днів зафіксовано активне розповсюдження електронних листів, які нібито надсилає державний сервіс "Дія". У цих повідомленнях громадянам пропонують отримати щорічне податкове відшкодування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну податкову службу України.
Фахівці з кібербезпеки попереджають, що листи містять шкідливі посилання, які ведуть на фішингову сторінку. Цей сайт візуально імітує офіційний портал ID.GOV.UA., що може ввести користувачів в оману.
Як працює шахрайська схема
На підробленій сторінці зловмисники розміщують:
- Фальшиву інформацію про можливість отримання "щорічного податкового відшкодування".
- Інструкції щодо проходження ідентифікації.
- Форми для введення особистих даних, зокрема номера мобільного телефону, ПІБ, реквізитів банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).
Як захиститися
Користуючись електронною поштою, дотримуйтеся кібербезпеки:
- Не відкривайте підозрілі листи та вкладення без перевірки.
- Переконуйтесь у достовірності повідомлень, навіть якщо вони надійшли від знайомих адресатів.
- Не вводьте особисті дані на підозрілих сайтах.
Нагадаємо, що у соцмережах активно поширювали фейкову інформацію про можливе введення графіків відключень газу з 1 лютого. Це не відповідає дійсності.