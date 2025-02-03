ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мошенники маскируются под "Дію": в Украине рассылают фейковые письма о налоговом возмещении

Украина, Понедельник 03 февраля 2025 15:30
UA EN RU
Мошенники маскируются под "Дію": в Украине рассылают фейковые письма о налоговом возмещении Фото: Мошенничество с налогами (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В течение последних дней зафиксировано активное распространение электронных писем, которые якобы направляет государственный сервис "Дія". В этих сообщениях гражданам предлагают получить ежегодное налоговое возмещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что письма содержат вредоносные ссылки, которые ведут на фишинговую страницу. Этот сайт визуально имитирует официальный портал ID.GOV.UA., что может ввести пользователей в заблуждение.

Как работает мошенническая схема

На поддельной странице злоумышленники размещают:

  • Фальшивую информацию о возможности получения "ежегодного налогового возмещения".
  • Инструкции по прохождению идентификации.
  • Формы для ввода личных данных, в частности номера мобильного телефона, ФИО, реквизитов банковской карты (номер, срок действия и CVV-код).

Как защититься

Пользуясь электронной почтой, придерживайтесь кибербезопасности:

  • Не открывайте подозрительные письма и вложения без проверки.
  • Убедитесь в достоверности сообщений, даже если они поступили от знакомых адресатов.
  • Не вводите личные данные на подозрительных сайтах.

Напомним, что в соцсетях активно распространяли фейковую информацию о возможном введении графиков отключений газа с 1 февраля. Это не соответствует действительности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия ДПСУ Мошенники
NEWS
Нефтегазовые санкции в действии: дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахани
Нефтегазовые санкции в действии: дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и завод в Астрахани
DAILY
Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры