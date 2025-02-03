Мошенники маскируются под "Дію": в Украине рассылают фейковые письма о налоговом возмещении

В течение последних дней зафиксировано активное распространение электронных писем, которые якобы направляет государственный сервис "Дія". В этих сообщениях гражданам предлагают получить ежегодное налоговое возмещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что письма содержат вредоносные ссылки, которые ведут на фишинговую страницу. Этот сайт визуально имитирует официальный портал ID.GOV.UA., что может ввести пользователей в заблуждение. Как работает мошенническая схема На поддельной странице злоумышленники размещают: Фальшивую информацию о возможности получения "ежегодного налогового возмещения".

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Формы для ввода личных данных, в частности номера мобильного телефона, ФИО, реквизитов банковской карты (номер, срок действия и CVV-код). Как защититься Пользуясь электронной почтой, придерживайтесь кибербезопасности: Не открывайте подозрительные письма и вложения без проверки.

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