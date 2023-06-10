Шахраї активізувались під час підтоплення через підрив ГЕС: як не потрапити "на гачок"

Підрив Каховської ГЕС активізував шахраїв, які намагаються отримати кошти, наживаючись на українцях, які втратили свої домівки. Які схеми наразі стають найбільш популярними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Насамперед зловмисники можуть використовувати схеми з надання в оренду неіснуючого житла або пропонувати псевдоевакуаційні перевезення. У таких випадках вони просять передплату за послуги, а потім просто зникають.
Також аферисти можуть пропонувати оформлення фейкових соціальних виплат для потерпілих. Для цього вони, як правило, розповсюджують посилання на фішингові сайти. На таких ресурсах громадянам пропонують вказати дані банківських карток нібито для зарахування грошей. Зібравши необхідні відомості, зокрема номер, термін дії картки та CVV-код, зловмисники привласнюють гроші з рахунків потерпілих.
Це ще один ймовірний сценарій шахрайства. Зловмисники можуть видавати себе за благодійників, які збирають гроші на потреби потерпілих, однак насправді витрачати їх на власні потреби.
Аби не потрапити на гачок, дотримуйтесь таких рекомендацій:
Пам’ятайте: евакуацію із затоплених районів здійснюють представники місцевої влади, працівники поліції та ДСНС. Також звертайтесь на спецлінію 102 або подайте звернення на сайті кіберполіції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.