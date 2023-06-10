Мошенники активизировались во время подтопления из-за подрыва ГЭС: как не попасть "на крючок"

Подрыв Каховской ГЭС активизировал мошенников, которые пытаются получить средства, наживаясь на потерявших свои дома украинцах. Какие схемы становятся наиболее популярными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Прежде злоумышленники могут использовать схемы по предоставлению в аренду несуществующего жилья или предлагать псевдоэвакуационные перевозки. В таких случаях они просят подписку за услуги, а затем просто исчезают.
Также аферисты могут предлагать оформление фейковых социальных выплат для потерпевших. Для этого они, как правило, распространяют ссылку на фишинговые сайты. На таких ресурсах гражданам предлагают указать данные банковских карт якобы для зачисления денег. Собрав необходимые сведения, в том числе номер, срок действия карты и CVV-код, злоумышленники присваивают деньги со счетов потерпевших.
Это еще один вероятный сценарий мошенничества. Злоумышленники могут выдавать себя за благотворителей, собирающих деньги на нужды потерпевших, однако на самом деле тратить их на собственные нужды.
Чтобы не попасть на крючок, следуйте следующим рекомендациям:
Помните: эвакуацию из затопленных районов осуществляют представители местных властей, сотрудники полиции и ГСЧС. Также обращайтесь на спецлинию 102 или подайте обращение на сайте киберполиции.
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