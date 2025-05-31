Мошенник выдавал себя за советника Трампа: ФБР ведет расследование

Американские правоохранители расследуют серию мошеннических и фейковых обращений к чиновникам и публичным лицам якобы от главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщают источники издания, в течение последних недель сенаторы, губернаторы, руководители ведущих американских компаний и другие публичные лица, получали текстовые сообщения и телефонные звонки от лица, которое представлялось руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. На самом деле сама чиновник таких обращений не делала.

Федеральное бюро расследований и Белый дом сейчас пытаются установить личность злоумышленника и выяснить цель его действий. В ФБР сообщили, что пока не видят в этом инциденте следов иностранного вмешательства.

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Белый дом очень серьезно относится к вопросам кибербезопасности всех сотрудников, и добавила, что в отношении инцидента проводится расследование.

"ФБР с максимальной серьезностью относится к любым угрозам в адрес президента, его сотрудников и нашей киберинфраструктуры. Обеспечение безопасной коммуникации должностных лиц, которые реализуют задачи президента, является приоритетом", - отметил директор ФБР Каш Пател.

Взлом телефона

По информации источников, Уайлз сообщила своим коллегам, что ее личный мобильный телефон мог быть взломан, что вероятно позволило злоумышленнику получить доступ к контактам с частными номерами влиятельных лиц страны. Речь идет именно о личном телефоне, а не о правительственном.

Некоторые из полученных звонков были сделаны голосом, похожим на голос Уайлз. Правительственные чиновники подозревают, что для этого могла быть использована технология искусственного интеллекта.

Часть текстовых сообщений содержала просьбы, которые сперва воспринимались как официальные. Например, одного из членов Конгресса просили предоставить перечень лиц, которых может помиловать президент.

Некоторые законодатели начали сомневаться в достоверности таких обращений после того, как "Уайлз" стала задавать вопросы о Трампе, на которые она должна была бы знать ответы, а в одном случае поступила просьба о переводе наличных.

Кроме того, по словам лиц, получавших сообщения, стиль и грамматика были неприсущи настоящему стилю общения Уайлз. Звонки и сообщения также поступали с неизвестных номеров.

По словам источников, к расследованию инцидента уже подключились американские спецслужбы. О кампании по имитации Уайлз были проинформированы некоторые члены Конгресса.

Как именно злоумышленник получил доступ к телефонной книге Уайлз, пока не установлено.

Сама чиновник призвала своих контактов игнорировать подозрительные сообщения и извинилась за ситуацию. В то же время, некоторые адресаты успели пообщаться со злоумышленником, не догадываясь о подмене. Другие, прежде чем отвечать, наоборот, обращались к ней с вопросами, чтобы выяснить действительно ли это она.

Рассылка сообщений продолжалась и в последние дни, - в частности, когда Уайлс находилась за пределами страны вместе с Трампом на Ближнем Востоке. Некоторые советники Белого дома в шутку констатировали, насколько "занятым" выглядит злоумышленник.

Сьюзан Уайлз считается одной из ближайших советников президента Дональда Трампа. Она возглавляла его избирательную кампанию, а позже стала первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома.

Руководитель аппарата Белого дома имеет широкую сеть политических связей в Вашингтоне и Флориде, где долгое время играла ключевую роль во внутрипартийной политике.