Шахова олімпіада-2024. Обидві збірні України претендують на медалі за два тури до фінішу
Жіноча та чоловіча національні команди України зберігають шанси на чемпіонський титул або принаймні втішні нагороди за підсумками Всесвітньої шахової олімпіади в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Жіноча збірна наразі тримається у групі команд, які ділять 3-11-те місця. У 9-му турі українські шахістки провели важкий матч проти Вірменії, який завершився бойовою нічиєю – 2:2.
Юлія Осьмак та Анна Ушеніна зіграли внічию, Наталія Букса перемогла, а Інна Гапоненко зазнала поразки. Збірна України здобула 14 очок і разом ще з вісьмома командами, що мають аналогічний показник, дихає у спину лідерам – Казахстану (16 балів) та Індії (15).
Чоловіча збірна України у 9-му турі відмінно зіграла проти Грузії – 3:1. Андрій Волокітін та Василь Іванчук зіграли свої партії внічию, а Антон Коробов та Володимир Онищук перемогли.
Наша команда з 14-ма очками ділить 5-9-те місця. Лідирує збірна Індії (17 пунктів). Далі йдуть США, Узбекистан, Китай (по 15).
У передостанньому турі, який відбудеться 21 вересня, жіноча збірна України зустрінеться зі США. Чоловіча ж протистоятиме Вірменії.
Хто такий Володимир Онищук
33-річний гросмейстер з Івано-Франківська. За рейтингом – п'ятий учасник української команди, проте його внесок у загальний результат вельми значний. От і в матчі з грузинами саме його перемога закріпила загальний успіх "синьо-жовтих".
Онищук голосно заявив про себе ще на дитячих та юнацьких змагання. Він був чемпіоном Європи серед шахістів до 10-ти років (у 2001-му), срібним призером серед 12- (2003) та 16-річних (2006). А у складі збірної України – переможцем Всесвітньої дитячої шахової олімпіади (2006).
На дорослому рівні успіхи не такі приголомшливі. У індивідуальних змаганнях найкращий результат – перемога у чемпіонаті України зі швидких шахів і бліцу (2015 рік) та "срібло" у "класиці" (2017). У складі збірної – переможець командного чемпіонату Європи-2021 та срібний призер 2019 року.
У світовій класифікації Онищук наразі посідає 145-те місце. Піковий рейтинг – 71-те місце у 2015 році.
Напередодні найсильніший шахіст планети в обличчя президенту ФІДЕ кинув незгоду з поверненням Росії.
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