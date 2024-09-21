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Шахова олімпіада-2024. Обидві збірні України претендують на медалі за два тури до фінішу

Будапешт, Субота 21 вересня 2024 11:59
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Шахова олімпіада-2024. Обидві збірні України претендують на медалі за два тури до фінішу Фото: Володимир Онищук закріпив перемогу України над Грузією (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча та чоловіча національні команди України зберігають шанси на чемпіонський титул або принаймні втішні нагороди за підсумками Всесвітньої шахової олімпіади в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Жіноча збірна наразі тримається у групі команд, які ділять 3-11-те місця. У 9-му турі українські шахістки провели важкий матч проти Вірменії, який завершився бойовою нічиєю – 2:2.

Юлія Осьмак та Анна Ушеніна зіграли внічию, Наталія Букса перемогла, а Інна Гапоненко зазнала поразки. Збірна України здобула 14 очок і разом ще з вісьмома командами, що мають аналогічний показник, дихає у спину лідерам – Казахстану (16 балів) та Індії (15).

Чоловіча збірна України у 9-му турі відмінно зіграла проти Грузії – 3:1. Андрій Волокітін та Василь Іванчук зіграли свої партії внічию, а Антон Коробов та Володимир Онищук перемогли.

Наша команда з 14-ма очками ділить 5-9-те місця. Лідирує збірна Індії (17 пунктів). Далі йдуть США, Узбекистан, Китай (по 15).

У передостанньому турі, який відбудеться 21 вересня, жіноча збірна України зустрінеться зі США. Чоловіча ж протистоятиме Вірменії.

Хто такий Володимир Онищук

33-річний гросмейстер з Івано-Франківська. За рейтингом – п'ятий учасник української команди, проте його внесок у загальний результат вельми значний. От і в матчі з грузинами саме його перемога закріпила загальний успіх "синьо-жовтих".

Онищук голосно заявив про себе ще на дитячих та юнацьких змагання. Він був чемпіоном Європи серед шахістів до 10-ти років (у 2001-му), срібним призером серед 12- (2003) та 16-річних (2006). А у складі збірної України – переможцем Всесвітньої дитячої шахової олімпіади (2006).

На дорослому рівні успіхи не такі приголомшливі. У індивідуальних змаганнях найкращий результат – перемога у чемпіонаті України зі швидких шахів і бліцу (2015 рік) та "срібло" у "класиці" (2017). У складі збірної – переможець командного чемпіонату Європи-2021 та срібний призер 2019 року.

У світовій класифікації Онищук наразі посідає 145-те місце. Піковий рейтинг – 71-те місце у 2015 році.

Напередодні найсильніший шахіст планети в обличчя президенту ФІДЕ кинув незгоду з поверненням Росії.

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