Шахов призывает Кабмин не допустить "замерзания" городов из-за произвола газовых монополистов

Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

"Наш край" считает, что олигархи "шантажируют" жителей украинских городов отключением газа

Правительство должно принять меры, чтобы не допустить замерзания украинцев из-за произвола газовых монополистов. Об этом заявил сегодня народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, накануне зимы газовые олигархи "шантажируют" жителей украинских городов отключением газа.

"Волна отключений от газа уже прокатилась по всей стране. Олигархи-владельцы облгазов начали отрезать дома от газовых труб перед началом отопительного сезона. История прошлой зимы в Кропивницком, Славутиче, Смеле, когда из-за шантажа облгазов целые города оказывались без тепла, снова может повториться. В прошлом году правительство не справилось с этой ситуацией. Сейчас еще есть время, чтобы заблаговременно принять меры", – отметил Шахов.

Такие действия олигархов, отметил народный депутат, приведут к тому, что сотни домов останутся без тепла.

"Газовые олигархи-владельцы облгазов заставляют ОСМД взять на свой баланс внутридомовые газовые сети. Соответственно обслуживания этих сетей облгаз определяет, как новую услугу. Для олигархов – это новая схема для обогащения, а для украинцев – ежемесячная дополнительная плата за газ, вдобавок к последнему повышению. В случае отказа – жителям угрожают отключением от газа", – подчеркнул Шахов.

Он призвал правительство немедленно разработать и принять нормативные акты, которые возложат все полноту ответственности за техническую эксплуатацию газовых сетей на облгазы.

"Мы призываем правительство зафиксировать своим решением: кто получил от государства разрешение на работу с газовой инфраструктурой, тот и должен за нее и отвечать. Кроме этого, следует запретить отключать от газа объекты социальной инфраструктуры и жилые дома и их поставщиков тепла", – резюмировал Шахов.

Напомним, ранее "Наш край" зарегистрировал в Верховной раде законопроект №7408, который предотвращает отключение объектов социальной инфраструктуры и их поставщиков тепла от газа.