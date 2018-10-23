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Шахов закликає Кабмін не допустити "замерзання" міст через свавілля газових монополістів

Новини » Політика    23.10.2018 - 13:23
Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)
Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

"Наш край" вважає, що олігархи "шантажують" жителів українських міст відключенням газу

Уряд має вжити заходів, щоб не допустити замерзання українців через свавілля газових монополістів. Про це заявив сьогодні народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, передає прес-служба політсили.

За його словами, напередодні зими газові олігархи "шантажують" жителів українських міст відключенням газу.

"Хвиля відключень від газу вже прокотилася по всій країні. Олігархи-власники облгазів почали відрізати від газових труб перед початком опалювального сезону. Історія минулої зими в Кропивницькому, Славутичі, Смілі, коли через шантаж облгазів цілі міста опинялися без тепла, знову може повторитися. У минулому році уряд не впорався з цією ситуацією. Зараз ще є час, щоб завчасно вжити заходів", – зазначив Шахов.

Такі дії олігархів, зазначив народний депутат, призведуть до того, що сотні будинків залишаться без тепла.

"Газові олігархи-власники облгазів змушують ОСББ взяти на свій баланс внутрішньобудинкові газові мережі. Відповідно обслуговування цих мереж облгаз визначає, як нову послугу. Для олігархів – це нова схема збагачення, а для українців – щомісячна додаткова плата за газ, до того ж до останнього підвищення. У разі відмови – жителям погрожують відключенням від газу", – підкреслив Шахов.

Він закликав уряд негайно розробити та прийняти нормативні акти, які покладуть всі повноту відповідальності за технічну експлуатацію газових мереж на облгази.

"Ми закликаємо уряд зафіксувати своїм рішенням: хто отримав від держави дозвіл на роботу з газовою інфраструктурою, той і повинен за неї і відповідати. Крім цього, слід заборонити відключати від газу об'єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки та їх постачальників тепла", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, раніше "Наш край" зареєстрував у Верховній раді законопроект №7408, який запобігає відключення об'єктів соціальної інфраструктури та їх постачальників тепла від газу.

 

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