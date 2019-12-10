Шахов предлагает Зеленскому помощь в организации представительства переселенцев в Минском процессе

Предложение ввести представителей внутренне перемещенных украинцев в минский формат - одно из ключевых достижений саммита "нормандской четверки". Такое мнение высказал народный депутат Сергей Шахов, комментируя брифинг 4 глав государств, который минувшей ночью прошел в Париже.

"Наше депутатское объединение "Доверие" приветствует возобновление работы нормандского формата. Мы верим, что вчера президент Зеленский сделал весомый шаг к миру. Важно, что на этом пути глава Украинского государства слышит Луганщину и простых людей Донбасса. Его инициатива по привлечению переселенцев в переговоры Минского формата чрезвычайно важна. Ведь луганчане и дончане, которые потеряли все из-за войны, как никто имеют право решать судьбу своей малой родины. Я и мои коллеги, переселенцы из Луганщины, готовы подставить плечо помощи Владимиру Зеленскому в этом вопросе", - сказал Шахов.

Как известно, во время брифинга, Владимир Зеленский сказал, что постоянно общается с переселенцами из Донецка и Луганска и убежден, что они тоже должны быть представлены в Минских переговорах.

По словам Шахова, депутатская группа "Доверие" приветствует возобновление диалога в "нормандском формате". И особенно договоренности относительно обмена пленными еще до конца года.

"Единственным путем решением ситуации на Донбассе являются дипломатические переговоры при участии наших международных партнеров. Около трех лет "нормандский формат" фактически был заморожен, поэтому первые переговоры после длительного перерыва являются, несомненно, позитивным моментом", - убежден Шахов.