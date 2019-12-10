Шахов пропонує Зеленському допомогу в організації представництва переселенців у Мінському процесі

Пропозиція ввести представників внутрішньо переміщених українців в мінський формат - одне із ключових досягнень саміту "нормандської четвірки". Таку думку висловив народний депутат Сергій Шахов, коментуючи брифінг 4 голів держав, який минулої ночі відбувся у Парижі.

"Наше депутатське об‘єднання "Довіра" вітає відновлення роботи нормандського формату. Ми віримо, що вчора президент Зеленський зробив вагомий крок до миру. Важливо, що на цьому шляху глава Української держави чує Луганщину і простих людей Донбасу. Його ініціатива щодо залучення переселенців у перемовини Мінського формату надзвичайно важлива. Адже луганчани та донеччани, які втратили усе через війну, як ніхто мають право вирішувати долю своєї малої батьківщини. Я і мої колеги, переселенці з Луганщини, готові підставити плече допомоги Володимиру Зеленському у цьому питанні", - сказав Шахов.

Як відомо, під час брифінгу, Володимир Зеленський сказав, що постійно спілкується із переселенцями з Донецька та Луганська і переконаний, що вони теж повинні бути представлені у Мінських переговорах.

За словами Шахова, депутатська група "Довіра" вітає поновлення діалогу у "нормандському форматі". І особливо домовленості щодо обміну полоненими ще до кінця року.

"Єдиним шляхом вирішенням ситуації на Донбасі є дипломатичні переговори за участі наших міжнародних партнерів. Близько трьох років "нормандський формат" фактично був заморожений, тож перші переговори після тривалої перерви є, безсумнівно, позитивним моментом", - переконаний Шахов.