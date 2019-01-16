Шахов: бездействие правительства сделало из украинцев "нацию заробитчан"

Фото: Сергей Шахов (Виталий Носач / РБК-Украина)

Шахов призывает переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики

Бездействие правительства привело к превращению украинцев в "нацию заробитчан". Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нашего края".

Он назвал катастрофическим прогноз выезда населения Украины на заработки за границу.

"Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое "лидерство" по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5 процента рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей – Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в "нацию заробитчан". Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики", – отметил Шахов.

Он подчеркнул, что правительство неадекватно оценивает проблему выезда из страны людей трудоспособного возраста.

"Министр социальной политики задается вопросом налогообложения денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. Тогда как чиновники должны были задуматься над причинами оттока людей из страны", – сказал Шахов.

Он призвал правительство воплощать реальные программы развития экономики.

"Необходимо начать инвестировать средства не только в строительство дорог, но и развитие социальной инфраструктуры – больниц, школ, спортивных объектов. Развивать малое и среднее предпринимательство, на которых держатся успешные страны, способствовать развитию перерабатывающей отрасли и малого фермерства. Только в таком случае миллионы наших работников получат шанс вернуться домой и развивать экономику своей, а не чужих стран", – резюмировал Шахов.

В "Нашем крае" отметил, что согласно сообщению Всемирного банка и аналитической компании "ПрайсвотерхаусКуперс", по итогам 2018 Украина возглавит рейтинг стран с самой большой потерей трудовых ресурсов.

Они прогнозируют, что в 2019 году из Украины выедут еще 1,5% работников. В Минсоцполитики считают, что на заработках находятся 7-9 млн украинцев. По темпам потери трудовых ресурсов мы опережаем такие страны, как Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь, пишет "Наш край".