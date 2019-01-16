Шахов: бездіяльність уряду зробила з українців "націю заробітчан"

Фото: Сергій Шахов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Шахов закликає переходити від декларацій до реалізації реальних програм розвитку економіки

Бездіяльність уряду призвела до перетворення українців у "націю заробітчан". Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нашого краю".

Він назвав катастрофічним прогноз виїзду населення України на заробітки за кордон.

"Міжнародні експерти констатують, що Україна тримає світове лідерство по виїзду людей на заробітки. Прогнозують, що в цьому році ми втратимо ще 1,5 відсотка робітників, обігнавши за кількістю трудових мігрантів всіх сусідів – Молдову, Білорусь, Росію. На жаль, через бездіяльність уряду українці перетворюються на націю заробітчан". Потрібно переходити від декларацій до реалізації реальних програм розвитку економіки", – зазначив Шахов.

Він підкреслив, що уряд неадекватно оцінює проблему виїзду з країни людей працездатного віку.

"Міністр соціальної політики задається питанням оподаткування грошових переказів трудових мігрантів з-за кордону. Тоді як чиновники повинні були задуматися над причинами відтоку людей з країни", – сказав Шахов.

Він закликав уряд втілювати реальні програми розвитку економіки.

"Необхідно почати інвестувати кошти не тільки в будівництво доріг, але і розвиток соціальної інфраструктури – лікарень, шкіл, спортивних об'єктів. Розвивати мале і середнє підприємництво, на яких тримаються успішні країни, сприяти розвитку переробної галузі та малого фермерства. Тільки в такому разі мільйони наших працівників отримають шанс повернутися додому і розвивати економіку своєї, а не чужих країн", – резюмував Шахов.

У "Нашому краї" зазначив, що згідно з повідомленням Світового банку і аналітичної компанії "ПрайсвотерхаусКуперс", за підсумками 2018 Україна очолить рейтинг країн з найбільшою втратою трудових ресурсів.

Вони прогнозують, що в 2019 році з України виїдуть ще 1,5% працівників. У Мінсоцполітики вважають, що на заробітках перебувають 7-9 млн українців. За темпами втрати трудових ресурсів ми випереджаємо такі країни, як Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Угорщина, Молдова, Хорватія, Росія і Білорусь, пише "Наш край".