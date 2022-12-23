Не для "Шахедів". У повітряних силах назвали призначення системи Patriot

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Безумовно (з ППО Patriot ів не будуть збивати іранські дрони – ред.). Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми сьогодні маємо Iris-T та NASAMS, які теж збивали "Шахеди". Я хочу сказати, що хоч" Шахед" і має вражаючу частину не таку велику, як ракета, але якщо він потрапить у важливий об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ракету", - зазначив Ігнат.

Він також наголосив, що новий комплекс протиповітряної оборони відганятиме ворожу авіацію від кордонів України.