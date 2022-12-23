Не для "Шахедов". В воздушных силах назвали назначение системы Patriot

Комплекс ПВО Patriot не будет применяться против иранских дронов-камикадзе, это будет делаться только в крайнем случае.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Безусловно (из ПВО Patriot не будут сбивать иранские дроны – ред.). Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы сегодня имеем Iris-T и NASAMS, которые тоже сбивали "Шахеды". Я хочу сказать, что хоть "Шахед" и имеет поразительную часть не такую большую, как ракета, но если он попадет в важный объект, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем ракету", - отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что новый комплекс противовоздушной обороны будет отгонять вражескую авиацию от границ Украины.