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Не для "Шахедов". В воздушных силах назвали назначение системы Patriot

Новина українською →
Киев, Пятница 23 декабря 2022 19:42
Не для "Шахедов". В воздушных силах назвали назначение системы Patriot Фото: в воздушных силах назвали назначение систем Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Комплекс ПВО Patriot не будет применяться против иранских дронов-камикадзе, это будет делаться только в крайнем случае.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Безусловно (из ПВО Patriot не будут сбивать иранские дроны – ред.). Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы сегодня имеем Iris-T и NASAMS, которые тоже сбивали "Шахеды". Я хочу сказать, что хоть "Шахед" и имеет поразительную часть не такую большую, как ракета, но если он попадет в важный объект, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем ракету", - отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что новый комплекс противовоздушной обороны будет отгонять вражескую авиацию от границ Украины.

Ранее мы писали, что в Пентагоне рассматривается возможность обучения украинских защитников эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах. В ВСУ уже сформировали команду военных, которые будут обучаться работе с новой системой ПВО.

Также напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Помимо прочего, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

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