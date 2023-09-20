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"Шахеди" збивали у чотирьох областях. Повітряні сили уточнили деталі нічної атаки

Україна, Середа 20 вересня 2023 08:42
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"Шахеди" збивали у чотирьох областях. Повітряні сили уточнили деталі нічної атаки Фото: сили ППО збили 17 з 24 дронів цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цієї ночі, 20 вересня, знову атакувала Україну "шахедами". Дрони збивали у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Всього було зафіксовано пуски 24 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 17 "шахедів".

Дрони збивали по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, підрозділи мобільних вогневих груп та інші засоби ураження.

Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, після 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами та про пуски кількох груп "шахедів".

Пізніше у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у деяких регіонах чули вибухи через роботу ППО. На ранок у Генштабі повідомили кількість збитих безпілотників.

Проте у Полтавській області є влучання. Ворожий дрон вдарив у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там виникла пожежа, роботу заводу тимчасово припинено. Інформації про постраждалих поки немає.

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