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"Шахеди" влучили у будинки в двох областях: наслідки атаки РФ

Фото: стали відомі наслідки атаки дронів РФ по Україні 4 грудня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки РФ у ніч на 4 грудня пошкоджено будинки у Вінницькій та Чернігівській областях. Люди не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Вінницька область

У Гайсинському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.

"П’ятеро людей, що в ньому проживали, на щастя, не постраждали. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу", - розповіли у ДСНС.

 

Наслідки атаки БПЛА у Вінницькій області (facebook.com/dsnsvin)

Чернігівська область

Вночі окупанти атакували і Чернігівську область, попередньо, "Шахедами".

"Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - розповів Чаус.

 

Наслідки атаки БПЛА у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)

 

Атака РФ по Україні

Увечері 3 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Як пізніше розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 з Курської області та 50 безпілотниками. ППО вдалося знищити 29 дронів.

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