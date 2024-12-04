"Шахеди" влучили у будинки в двох областях: наслідки атаки РФ

Атака РФ по Україні

Увечері 3 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Як пізніше розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 з Курської області та 50 безпілотниками. ППО вдалося знищити 29 дронів.

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