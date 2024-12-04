"Шахеды" попали в дома в двух областях: последствия атаки РФ

Во время атаки РФ в ночь на 4 декабря повреждены дома в Винницкой и Черниговской областях. Люди не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
В Гайсинском районе в результате падения БПЛА загорелся частный жилой дом.
"Пять человек, которые в нем проживали, к счастью, не пострадали. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар", - рассказали в ГСЧС.
Последствия атаки БПЛА в Винницкой области (facebook.com/dsnsvin)
Ночью оккупанты атаковали и Черниговскую область, предварительно, "Шахедами".
"Дрон-камикадзе попал во двор в селе Черниговского района. Обломками повреждены дома. К счастью, без жертв", - рассказал Чаус.
Последствия атаки БПЛА в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Вечером 3 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 с Курской области и 50 беспилотниками. ПВО удалось уничтожить 29 дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.