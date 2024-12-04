"Шахеды" попали в дома в двух областях: последствия атаки РФ

Винницкая область

В Гайсинском районе в результате падения БПЛА загорелся частный жилой дом.

"Пять человек, которые в нем проживали, к счастью, не пострадали. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар", - рассказали в ГСЧС.

Последствия атаки БПЛА в Винницкой области (facebook.com/dsnsvin)

Черниговская область

Ночью оккупанты атаковали и Черниговскую область, предварительно, "Шахедами".

"Дрон-камикадзе попал во двор в селе Черниговского района. Обломками повреждены дома. К счастью, без жертв", - рассказал Чаус.

Последствия атаки БПЛА в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)