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"Шахеды" попали в дома в двух областях: последствия атаки РФ

Фото: стали известны последствия атаки дронов РФ по Украине 4 декабря (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки РФ в ночь на 4 декабря повреждены дома в Винницкой и Черниговской областях. Люди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Винницкая область

В Гайсинском районе в результате падения БПЛА загорелся частный жилой дом.

"Пять человек, которые в нем проживали, к счастью, не пострадали. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар", - рассказали в ГСЧС.

 

Последствия атаки БПЛА в Винницкой области (facebook.com/dsnsvin)

Черниговская область

Ночью оккупанты атаковали и Черниговскую область, предварительно, "Шахедами".

"Дрон-камикадзе попал во двор в селе Черниговского района. Обломками повреждены дома. К счастью, без жертв", - рассказал Чаус.

 

Последствия атаки БПЛА в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Атака РФ по Украине

Вечером 3 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 с Курской области и 50 беспилотниками. ПВО удалось уничтожить 29 дронов.

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