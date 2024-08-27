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"Шахеди" увійшли до повітряного простору Білорусі: ВПС підняли авіацію

Фото: іранський дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Декілька іранських дронів "Шахед", які Росія запустила по Україні, вкотре увійшли до повітряного простору Білорусі. У зв'язку з цим білоруські ВПС підняли повітря авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

Зокрема, зазначається, що в районі 00:11 один із дронів зайшов до Білорусі з боку Чернігівської області та рухався у напрямку Чорнобильської Зони.

"Водночас, о 00:15 з аеродрому Барановичі було піднято винищувач ВПС РБ, який зараз прямує на південь країни", - йдеться у повідомленні з посиланням на канал monitor.

О 00:36 "Беларускі Гаюн" написало, що до Білорусі з боку Чернігівської області заходять ще два "Шахеди".

"У повітрі на півдні країни знаходиться черговий винищувач ВПС РБ із Барановичів", - повідомили у Telegram-каналі.

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