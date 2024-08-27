RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахеды" вошли в воздушное пространство Беларуси: ВВС подняли авиацию

Фото: иранский дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Несколько иранских дронов "Шахед" вновь вошли в воздушное пространство Беларуси. В связи с этим белорусские ВВС подняли в воздух авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Беларускі Гаюн".

В частности, отмечается, что в районе 00:11 один из Дронов зашел в Беларусь со стороны Черниговской области Украины и двигался в направлении Чернобыльской Зоны.

"В то же время, в 00:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель ВВС РБ, который сейчас направляется на юг страны", - говорится в сообщении со ссылкой на канал monitor.

В 00:36 "Беларускі Гаюн" написало, что в Беларусь со стороны Черниговской области заходят еще два "Шахеда".

"В воздухе на юге страны находится дежурный истребитель ВВС РБ из Барановичей", - сообщили в Telegram-канале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация