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"Шахеди" та загроза балістики. Україною шириться повітряна тривога

Фото: україною шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В більшості регіонів України надвечір 31 грудня було оголошено повітряну тривогу. На територію країни залетіли "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Атака "шахедів" триває! У областях, де оголошена повітряна тривога - загроза застосування ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали тривоги!", - повідомили в Силах оборони.

Станом на 18:50 карта повітряних тривог виглядала так:

Українські військові також попередили жителів про загрозу балістичних ударів.

"Балістика з Криму! В укриття!", - заявили в Силах оборони.

Нічна атака на Україну

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "Шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що окупанти запустили 49 "Шахедів", з них українські сили ППО збили 21.

Відомо, що росіяни після ракетного терору атакували Харків "Шахедами". Були влучання у середмісті.

Також у Київській області спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури через падіння уламків збитих дронів.

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