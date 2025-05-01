"Шахеди" атакують Україну з декількох напрямків: де працює ППО

За даними Повітряних сил, близько 21:21 ворожі дрони було помічено у Сумській області курсом на Полтавську. А також ще одна група дронів була помічена у Херсонській області у напрямку Дніпропетровської.

Близько 22:00 "Шахеди" було помічено у напрямку Запоріжжя та області. А також у напрямку Одеської області.

Де працює ППО

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни атакують місто та область дронами. Там вже лунали вибухи.

"Росіяни атакують Запоріжжя. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", - написав Федоров.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено тривогу, просять залишатися спокійними та, у разі загрози, переміститися в укриття. Також слід пам'ятати, що в Україні заборонено фіксувати роботу ППО.

Де оголошено тривогу