Шаги очень уверенные. ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, - Гуменюк

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление начальника пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире "Эспресо".
"На Херсонском направлении мы продвигаемся, может быть, не так быстро, как хочется тем, кто подает позитивные новости, но, поверьте, эти шаги очень уверенные. И именно для того и делаются они в тишине, в определенной тайности, чтобы закрепиться на той территории и потом объявить о своих победах", - отметила она.
По ее словам, вчера, зачищая освобожденное две недели назад село Потемкино, военные наткнулись на вражескую бронированную машину. Трофейная техника уже перешла на вооружение ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска из-за наступательных действий Украины готовятся к уличным боям в оккупированном Херсоне.
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