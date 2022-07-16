RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кроки дуже впевнені. ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - Гуменюк

Фото: українські військові просуваються в напрямку Херсона (gettyimages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємничості, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - зазначила вона.

За її словами, вчора, зачищаючи звільнене два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська через наступальні дії України готуються до вуличних боїв в окупованому Херсоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонВійна Росії проти України