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Шаг за шагом идем вперед, - Зеленский о сложных и скандальных переговорах с РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа на разных уровнях ради того, чтобы побудить Россию к миру и прекратить эту жестокую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда - скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил глава государства.

Он также поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину и Европу, а также доносят в Москву реальную картину, и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях.

Напомним, в Российской Федерации заявили, что прогресс на переговорах недостаточный для встречи Зеленского и Путина.

Ранее Зеленский поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за финансовую помощь, которую они оказали жителям Украины.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины