Шаг назад на встречу с Путиным

Сможет ли разведение войск привести к миру? Спросим у переселенцев, политиков, бойцов, волонтеров и общественных деятелей.

Как живут и что думают жители будущей серой зоны? Покажем в прямом эфире. Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера. Смотрите на наших страницах в Facebook и YouTube @shusteronline. 21:00.

Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос",

Давид Арахамия, Глава фракции “СЛУГА НАРОДА”,

Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ,

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ",

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 - начало 2019),

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус",

Ирина Верещук, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", Председатель подкомитета госбезопасности и обороны,

Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина",

Зоряна и Екатерина, сестры волонтеры,

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины,

Валентин Лихолит "Батя", боец батальона "Айдар" (2014-2015).

Они говорят, а решает народ.