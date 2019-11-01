Крок назад на зустріч з Путіним

Чи зможе розведення військ привести до миру? Запитаємо у переселенців, політиків, бійців, волонтерів та громадських діячів.
Як живуть і що думають мешканці майбутньої сірої зони? Покажемо в прямому ефірі. Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера. Дивіться на наших сторінках у Facebook та YouTube @shusteronline. 21:00.
Святослав Вакарчук, Лідер партії “Голос”,
Давід Арахамія, Голова фракції “СЛУГА НАРОДУ”,
Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ,
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”,
Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - початок 2019),
Андрій Білецький, Лідер партії “Національний корпус”,
Ірина Верещук, народний депутат, “СЛУГА НАРОДУ”, Голова підкомітету держбезпеки і оборони,
Іван Крулько, народний депутат, ВО “Батьківщина”,
Зоряна та Катерина, сестри волонтерки,
Микола Катеринчук, Лідер Європейської партії України,
Валентин Лихоліт “Батя”, боєць батальйону “Айдар” (2014-2015).
Вони говорять, а вирішує народ.