Сговорился с Азаровым. Суд согласовал арест Януковича из-за Харьковских соглашений

Суд разрешил арест бывшего президента Виктора Януковича, который поставил подпись под Харьковскими соглашениями в 2010 году. Бегущего экс-гаранта обвинили в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины.

21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины так называемые Харьковские соглашения между Украиной и Российской Федерацией, которыми продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины - АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

Как добавляют в Офисе генпрокурора, Янукович действовал совместно с премьер-министром Николаем Азаровым.