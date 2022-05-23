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Сговорился с Азаровым. Суд согласовал арест Януковича из-за Харьковских соглашений

Фото: бывший президент Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Суд разрешил арест бывшего президента Виктора Януковича, который поставил подпись под Харьковскими соглашениями в 2010 году. Бегущего экс-гаранта обвинили в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины.

21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины так называемые Харьковские соглашения между Украиной и Российской Федерацией, которыми продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины - АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении.

Как добавляют в Офисе генпрокурора, Янукович действовал совместно с премьер-министром Николаем Азаровым.

Напомним, так называемые Харьковские соглашения - это договоренность между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашения были ратифицированы парламентами обеих стран 27 апреля 2010 года.

Подчеркнем, принятие закона сопровождалось протестами депутатов оппозиционных партий. В сессионном зале завязалась массовая драка между сторонниками и противниками ратификации.

Литвина закидали куриными яйцами, после чего парламентская охрана прикрыла его зонтиками, не поднимая их до окончания заседания.

Так, в конце января Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина не смогла предотвратить аннексию Крыма из-за харьковских соглашений.

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Янукович