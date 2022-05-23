Змовився з Азаровим. Суд погодив арешт Януковича через Харківські угоди

Суд надав дозвіл на арешт колишнього президента Віктора Януковича, що поставив підпис під Харківськими угодами в 2010 році. Побіжного екс-гаранта звинуватили у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України так звані Харківські угоди між Україною та Російською Федерацією, якими продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України - АР Крим та м. Севастополі, замість підготовки до нього. виведення із території України. "У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому - вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - йдеться в повідомленні. Як додають в Офісі генпрокурора, Янукович діяв спільно з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.