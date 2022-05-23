Змовився з Азаровим. Суд погодив арешт Януковича через Харківські угоди

Суд надав дозвіл на арешт колишнього президента Віктора Януковича, що поставив підпис під Харківськими угодами в 2010 році. Побіжного екс-гаранта звинуватили у держзраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.
21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України так звані Харківські угоди між Україною та Російською Федерацією, якими продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України - АР Крим та м. Севастополі, замість підготовки до нього. виведення із території України.
"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому - вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.
Як додають в Офісі генпрокурора, Янукович діяв спільно з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.
Нагадаємо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.
Підкреслимо, прийняття закону супроводжувалося протестами депутатів опозиційних партій. У сесійній залі зав'язалася масова бійка між прихильниками і противниками ратифікації.
Литвина закидали курячими яйцями, після чого парламентська охорона прикрила його парасольками, не піднімаючи їх до закінчення засідання.
Так, в кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих Харківських угод у 2010 році.
Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угод.
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