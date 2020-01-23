Из-за сговора на табачном рынке государство теряет сотни миллионов, - нардеп

Государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы налогов, возможно, сотни миллионов гривен, из-за сговора на табачном рынке. Об этом в интервью "Гордону" рассказал народный депутат от "Слуги народа" и заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

"Они оплачивают существование монополий из своего кармана – например, в одной пачке сигарет за 40 гривен стоимость монополии – 3 гривны. Умножьте это на 365 дней в году и на количество курильщиков в Украине", - сказал Холодов, выражая поддержку решения президента Владимира Зеленского по демонополизации отраслей, в том числе табачной.

Но, по его словам, через 2,5 месяца с момента встречи президента Зеленского с представителями табачных компаний-производителей, решение главного вопроса - создания равных условий на рынке для всех участников - нет.

"Вместо этого начались политические игры вокруг подписания какого-то Меморандума о путях развития табачной отрасли в Украине", - добавил нардеп.

Холодов отмечает, что компании, которые решением Антимонопольного комитета (от 10.10.2019 №697-р) признаны участниками картельного сговора, получили возможность использовать этот Меморандум для защиты в судах и оспаривать штраф в 6,5 млрд грн. "Больше никаких результатов рынку этот Меморандум пока не дал. Точно также, по его мнению, нет выхода из конфликта между монополистами с одной стороны и розничной торговлей – с другой.

"Сначала проблему пытались решить путем внесения поправки №8 к законопроекту 1049, которая устанавливала единые торговые наценки для опта – 7% и 13% - для розницы. Законопроект поддержан парламентом. По словам производителей, это - "нерыночный метод". Но на самом деле такая риторика – просто защита удобной для них монополии. И даже если будет политическая воля отменить поправку №8, то такое решение можно будет принимать только после реальной ликвидации монополии на рынке", - считает нардеп.

Отвечая на вопрос о скандальной поправке в законопроект №1049, которую в СМИ называют "маржой Холодова", нардеп сказал, что его коллега по комитету Александр Дубинский подал предложение о том, чтобы законодательно разделить маржу между оптовиком и розницей, чтобы все зарабатывали одинаково. В ответ табачное лобби якобы стало оказывать на него давление. Также Холодов допускает, что атака на него могла быть связана еще с тем, что ему прочат место главы КГГА.

"Это был просто шантаж. Более того, невероятным образом правка Дубинского №8 к законопроекту №1049 стала "правкой Холодова", а затем зажила своей медийной жизнью и стала мемом", - ответил депутат.

Также Холодов отверг свою причастность к инициативе о четырехкратном повышении акциза на табак для нагревания для систем, хотя считает, что повышение стоимости любых табачных изделий будет способствовать оздоровлению украинцев.

Как писало ранее РБК-Украина, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и крупнейшие табачные компании Украины 12 декабря подписали Меморандум о взаимопонимании о прозрачном и предсказуемом регулировании развития табачной промышленности.