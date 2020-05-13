Сферу образования ждет глобальный эксперимент по внедрению онлайн-обучения, - Костыря

Пандемия коронавируса и кризис заставили университеты в сжатые сроки перестроить свою работу и перевести учебный процесс в онлайн-режим, кроме того им предстоит в кризисных условиях провести вступительную кампанию. Об этом в своей колонке "Перед университетами, преподавателями и студентами стоит непростая задача" написала проректор КНУКиИ, профессор, доктор политических наук Инна Костыря, передает РБК-Украина.

Как пишет Костыря, в условиях кризиса и трансформации образовательного процесса, который фактически является уникальным глобальным экспериментом в образовании, нужно дать ответ на несколько вопросов о перспективах модели учебного процесса в сфере высшего образования.

"Во-первых: нужно ли студенту все четыре года проводить в стенах университета? Для этого необходимо определиться, какую часть в обучении в четырехлетней модели бакалавриата нужно заменить, какую - дополнить, в том числе и цифровыми технологиями. Они высказывают предположение, что базовые курсы и лекции, которые не требуют персонализации и тесного взаимодействия студента и преподавателя, могут быть отданы на откуп технологиям - представлены на мультимедийных платформах. Студенты смогут иметь доступ к таким ресурсам в удобное для них время и в удобном месте", - пишет Костыря.

По ее мнению, нынешний кризис дает уникальный шанс за короткое время оценить всем участникам, какие предметы и курсы выиграют от дистанционного онлайн-обучения, а какие не могут продемонстрировать большого успеха, о чем также ранее отметили профессора и преподаватели бизнес-школы Harvard Business Review.

"На основе анализа собранной информации можно думать о внедрении гибридной модели обучения. Уже сегодня китайские университеты увидели на примере своих онлайн-курсов, что по сравнению с традиционными занятиями взаимодействие между преподавателями и студентами значительно улучшилось во время онлайн-обучения, а также возросла удовлетворенность студентов учебным процессом", - добавила эксперт.

Другая проблема, которую нужно решить университетам, отмечает Костыря, это необходимые технологические средства: хороший широкополосный интернет, одинакового качества технические средства у всех студентов и преподавателей, мощные серверы в университетах и так далее.

"Одним словом, перед университетами, преподавателями и студентами стоит непростая задача – пройти через глобальный эксперимент по внедрению онлайн-обучения, чтобы в дальнейшем можно было смоделировать гибридную модель учебного процесса. Одно стало понятным - что введение массовых онлайн-курсов на таких платформах, как Coursera, Udacity или edX, не заменяет полностью традиционного обучения в университетах, как это прогнозировали некоторые. Однако высшее образование должно модернизироваться и стать более соответствующим требованиям времени, а не оставаться в стандартах, введенных еще во время индустриальной революции", - добавила доктор политических наук.

Как пример, который демонстрирует новый подход к методам обучения онлайн, Костыря называет Minerva Project - фактически футурустический проект из Сан-Франциско. Преподаватели работают с помощью индивидуальных цифровых платформ и больше ведут себя как фасилитаторы.

"Короткие тесты и опросы сопровождают каждое занятие, что позволяет удерживать внимание. Студентов постоянно просят высказывать свои мысли, подводить итоги аргументации своих коллег, играть "адвокатов дьявола" или даже заменять преподавателя и модерировать процесс. Это все стало возможным благодаря многомесячной подготовке преподавателей, обучению их принципам науки об обучении и онлайн-модерации. Еще один особый подход к обучению в Minerva Project - первый год обучения студентов посвящен фундаментальным вещам: критическому мышлению, креативному мышлению, эффективным коммуникациям, анализу данных, количественным методам исследований. Это призвано изменить у студентов способ восприятия мира вокруг", - резюмирует Инна Костыря.

Напомним, ранее Инна Костыря рассказала, как в мире университеты планируют вернуть студентов в свои городки, и призвала украинские вузы так же задуматься об этом уж сегодня.