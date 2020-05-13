Сферу освіти чекає глобальний експеримент по впровадженню онлайн-навчання, - Костиря

Пандемія коронавірусу та криза змусили університети в стислий термін перебудувати свою роботу і перевести навчальний процес в онлайн-режим, крім того, їм належить в кризових умовах провести вступну кампанію. Про це у своїй колонці "Перед університетами, викладачами й студентами стоїть непросте завдання" написала проректор КНУКіМ, професор, доктор політичних наук Інна Костиря, передає РБК-Україна.

Як пише Костиря, в умовах кризи та трансформації освітнього процесу, який фактично є унікальним глобальним експериментом в освіті, потрібно дати відповідь на кілька запитань про перспективи моделі навчального процесу у сфері вищої освіти.

"По-перше, чи потрібно студенту всі чотири роки проводити у стінах університету? Для цього необхідно визначитися, яку частину в навчанні в чотирирічній моделі бакалаврату потрібно замінити, яку доповнити, зокрема і цифровими технологіями. Вони висловлюють припущення, що базові курси та лекції, які не вимагають персоналізації та тісної взаємодії студента та викладача, можуть бути віддані на відкуп технологіям – представлені на мультимедійних платформах. Студенти зможуть мати доступ до таких ресурсів у зручний для них час та місці", - пише Костиря.

На її думку, нинішня криза дає унікальний шанс за короткий час оцінити всім учасникам, які предмети й курси виграють від дистанційного онлайн-навчання, а які не можуть продемонструвати великого успіху, про що також раніше відзначили професори й викладачі бізнес-школи Harvard Business Review.

"На основі аналізу зібраної інформації можна думати про впровадження гібридної моделі навчання. Уже сьогодні китайські університети побачили на прикладі своїх онлайн-курсів, що, в порівнянні з традиційними заняттями, взаємодія між викладачами та студентами значно покращилася під час онлайн-навчання, а також зросла задоволеність студентів від навчального процесу", - додала експерт.

Інша проблема, яку потрібно вирішити університетам, зазначає Костиря, це необхідні технологічні засоби: хороший широкосмуговий інтернет, однакової якості технічні засоби у всіх студентів і викладачів, потужні сервери в університетах і так далі.

"Одним словом, перед університетами, викладачами і студентами стоїть непросте завдання пройти через глобальний експеримент із впровадження онлайн-навчання, щоб надалі можна було змоделювати гібридну модель навчального процесу. Одне стало зрозумілим, що запровадження масових онлайн курсів на таких платформах як Coursera, Udacity або edX не замінюють повністю традиційного навчання в університетах, як це прогнозував дехто. Проте вища освіта повинна модернізуватися і стати більш відповідною вимогам часу, а не залишатися у стандартах, запроваджених ще під час індустріальної революції", - додала доктор політичних наук.

Як приклад, який демонструє новий підхід до методів навчання онлайн, Костиря називає Minerva Project - фактично футурустичний проект з Сан-Франциско. Викладачі працюють з допомогою індивідуальних цифрових платформ і більше поводяться як фасилітатори.

"Короткі тести та опитування супроводжують кожне заняття, що дозволяє тримати увагу. Студентів постійно просять висловлювати свої думки, підбивати підсумки аргументації своїх колег, грати "адвокатів диявола" або навіть заміняти викладача і модерувати процес. Це все стало можливим завдяки багатомісячній підготовці викладачів, навчання їх принципів науки про навчання та онлайн-модерації.

Ще один особливий підхід до навчання в Minerva Project – перший рік навчання студентів присвячений фундаментальним речам: критичному мисленню, креативному мисленню, ефективним комунікаціям, аналізу даних, кількісним методам досліджень. Це покликано змінити у студентів спосіб сприйняття світу навколо", - резюмує Інна Костиря.

Нагадаємо, раніше Інна Костиря розповіла, як у світі університети планують повернути студентів у свої містечка, і закликала українські вузи так само задуматися про це вже сьогодні.