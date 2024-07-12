Сезонні ягоди. Які ціни на малину, лохину та чорницю в липні

На липень в Україні припадає розпал сезону ягід, тому на полицях зараз вдосталь малини, лохини, чорниці, смородини. Ціни поступово знижуються, але щоб поласувати цими соковитими дарами літа, доведеться витратити в середньому від 100 грн за кілограм.

Докладніше про те, скільки зараз коштують вітамінні ягоди та де найбільші врожаї, – на РБК-Україна нижче.

Коли достигають ягоди та скільки ще будуть у продажу

Зараз в Україні продовжується сезон ягід, зокрема малини, лохини, чорниці та ще є невеликі партії черешні і суниці садової.

Як розповіла РБК-Україна керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяна Попович, ягоди будуть доступні до початку осені.

Лохина особливо поширена з середини червня до середини липня, а малина достигає протягом липня.

Найбільші врожаї ягід збирають у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях та на Буковині.

Крім того, Житомирщина увійшла до п'ятірки регіонів, на території яких засадили найбільші площі плодово-ягідних культур, та працює найбільша кількість агропідприємств, які займаються їх переробкою. Місцеві аграрії вирощують малину, полуницю, лохину, суницю, ожину, жимолость, порічку червону, обліпиху.

Фото: сезон лохини триватиме весь липень (freepik.com)

Попри деякі пошкодження врожаїв від граду в певних регіонах, загальний вплив на ринок ягід очікується мінімальним. Це створює стабільні умови для цін цього сезону, зазначає експертка ринку "Шувар".

Ціни на ягоди: малина, лохина, ожина, смородина, чорниця

З початком активного збору врожаїв ціни на ягоди в липні почали знижуватися.

Профільний портал EastFruit писав, що цьогорічний сезон лохини є аномально раннім, а ціни стрімко падають.

Старт сезону малини також відбувся на три тижні швидше ніж минулого року, що дало гарний врожай та відчутно нижчі ціни. Тетяна Попович навела вартість ягоди на початку сезонів 2023 та 2024, і вона виявилася значно меншою (180 грн/кг проти 350 грн/кг).

Наразі на ринку "Шувар" оптові ціни на ягоди наступні:

Малина – 80-140 грн/кг

Лохина – 90-130 грн/кг

Чорниця – 100-110 грн/кг

У великих мережах супермаркетів ціни дещо вищі. Малина коштує: 159 грн/кг ("Сільпо"), 171 грн/кг (Varus).

Скриншот silpo.ua

Ціни на лохину в супермаркетах: "Сільпо" пропонує імпортну ягоду з Нідерландів за 329 грн/кг, та органічну українську за 200 грн/кг, також у продажу є фасована лохина; в АТБ українська лохина коштує 179,85 грн/кг; у Varus – 179,9 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Смородина – ще одна ягода, сезон дозрівання якої саме у розпалі. В магазинах можна купити її за 169,2 грн/кг у "Сільпо"; 185 грн/кг у Varus, 69,9 грн – паковання 250 г у "Форі".

Ожина обійдеться у 189 грн/кг у "Сільпо"; 128,4 грн/кг – у Varus; 99,9 грн – фасована ягода по 125 г у Novus.

Cкриншот varus.ua

Ціни на ринках різняться залежно від регіону. На київських точках продажу біля метро та районних ринках малину продають від 130 грн/кг або 35-40 грн за стаканчик 0,5 л, лохину – від 150 грн/кг, ціни на смородину – 80-100 грн/кг, ожина – від 100 грн, чорниця – 60 грн за банку 0,5 л.

У Луцьку чорниця вартує 100 грн за літр, лохина – 60-70 грн за пів літрову банку.

На Житньому ринку Житомира малину продають за 120 грн/кг, лохину – за 150 грн/кг.

На ринку Ніжина чорниця коштує від 65 грн за 500 г до 180 грн/кг; лохина – 150 грн/кг; ожина – 30 грн за стаканчик 0,5 л або 150 грн/кг; малина – 30-40 грн за стаканчик; чорна смородина – 15-20 грн/стаканчик.

У Ковелі на Волині масово збирають чорницю, а на ринках ягоду продають за 80-100 грн/літр.

При підготовці використовувалися: публікації EastFruit, "Суспільне Житомир", Mynizhyn, Rivne media, "Волинська служба новин", дані мереж українських супермаркетів, коментар керівниці відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" (Львів) Тетяни Попович.