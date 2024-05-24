Сезонна робота в Україні: де можна заробити на канікулах

З наближенням літа кількість сезонних вакансій зростає. Роботодавці вже шукають працівників у курортно-готельні комплекси, дитячі табори, кафе та розважальні заклади.

РБК-Україна наводить добірку сезонних вакансій, які підійдуть студентам та всім, хто бажає підробити влітку.

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Літні вакансії офіціанти, бармени, бариста

Пляжно-розважальний комплекс "Pool&Beach" у Запоріжжі шукає бармена на літній сезон. Розглядають кандидатів із досвідом і без, готові навчати. Працювати буде треба позмінно 3/3 з 9 ранку до 9 вечора. Зарплата за одну зміну складає 750-800 грн та чайові. До того ж роботодавець забезпечує харчування коштом закладу.

Київська кав'ярня Coffee streetart шукає бариста на сезон із навчанням. Розглядають кандидатів віком від 17 років. Графік роботи 5/2 з 9:00 до 18:00. Зарплата 1000-1400 грн за зміну.

Скриншот Work.ua

У зв'язку з відкриттям літньої зони заміський парково-готельний комплекс EQUIDES CLUB за Києвом запрошує на роботу офіціанта. Серед вимог: знання стандартів обслуговування гостей, правил сервірування та етикету, правил експлуатації інвентарю та обладнання. Пропонують позмінний графік роботи з 9:00 до 22:00, комплексні обіди та дисконт на послуги клубу.

Ресторан "Токіо" у Вінниці шукає кандидатів на посаду офіціанта на літній майданчик. Досвід роботи або освіта не є обов'язковою вимогою, компанія проводить навчання. Розглядають кандидатів від 17 років. Зарплата – 15-20 тис. грн.

Сезонна торгівля

Мережа супермаркетів "Коло" пропонує роботу продавця продовольчих товарів на літо. Готові брати студентів на повний день або на часткову зайнятість. Обіцяють зарплату 14,5-16 тис. грн.

Скриншот robota.ua

Мережа "Файні льоди" пропонує вакансію бариста, продавця-консультанта у Львові. В обов'язки входитиме приготування напоїв, розрахунок клієнтів на касі. Обіцяють зарплату від 18 тис. до 25 тис. грн, гнучкий графік роботи.

Мережа супермаркетів SPAR у Буковелі шукає касира з безкоштовним проживанням. Готові брати людей без досвіду. Обіцяють "гідний рівень оплати". Графік роботи 7/7.

Вакансія продавця морозива є на карпатському курорті Солотвино. Пропонують заробітну плату 700-1000 грн на день. Графік роботи - через тиждень, 3/3 або 2/2.

Розваги: оператори атракціонів, аніматори

Котеджне містечко в Буковелі Phoenix Relax Park запрошує у свою команду аніматора на літній сезон. Розглядають кандидатів без досвіду роботи, але з великим бажанням працювати з дітьми від 4-х років. Готові взяти студентів вишів фізкультури, адже працівнику треба буде проводити спортивні та ігрові активності. Зарплата – за результатами співбесіди, харчування і проживання коштом компанії.

Ще одна вакансія в курортному Буковелі – оператор на колесо огляду. Шукають робітника віком від 18 років, який вміє працювати з інструментом, вітається досвід обслуговування рухомих механізмів (обладнання). Обіцяють зарплату на рівні 25 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Заміський комплекс SHELEST.hotel у Вишгороді запрошує аніматора на літо для роботи з дітьми. Пропонують гнучкий графік роботи з можливістю проживання у комплексі. Надають форму, 2-х разове харчування та трансфер до Києва. Обіцяють оплачуване стажування, комфортні умови праці та своєчасну заробітну плату з бонусами.

Вожаті та працівники в дитячі табори

Академія BIG BEN пропонує вакансію вожатого у літній міський табір у Дніпрі для дітей від 7 до 12 років. Графік роботи з 8:30 до 18:30 по буднях. Досвід роботи з дітьми та здатність працювати в команді будуть перевагою, але не є обов’язковими.

У табір "I Can", що знаходиться у Славсько в Карпатах, шукають вожатих. Вимогою є досвід роботи з дітьми обов’язковий (у школі, у дитячому таборі тощо). Також потрібна хороша фізична підготовка для участі в гірських активностях (походи, рафтинг). Зарплата за одну зміну (10 днів) – 15 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Мережа українських освітніх проєктів MRIYDIY розмістила вакансію вожатого/лідера дитячої групи у табори Львівської області. Готові взяти студентів, перевагою буде досвід роботи від 1 року. В обов'язки входитиме забезпечення безпеки дітей, допомога при адаптації в новому оточенні, контроль фізичного та психологічного стану здоров’я дітей, прийом дзвінків від батьків.

"Дитяча республіка DELUXE" шукає керівника творчого гуртка в дитячий табір у місті Буковель. Досвід роботи з дітьми обов'язковий. Розглядають кандидатів віком 20-30 років. Пропонують зарплату на рівні 15-18 тис. грн, а також комфортні умови проживання та харчування у таборі.

При підготовці матеріалу використовувалися: вакансії, розміщені на порталах пошуку роботи robota.ua та Work.ua.