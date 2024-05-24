Сезонная работа в Украине: где можно заработать на каникулах

С приближением лета количество сезонных вакансий растет. Работодатели уже ищут работников в курортно-гостиничных комплексы, детские лагеря, кафе и развлекательные заведения.

РБК-Украина приводит подборку сезонных вакансий, которые подойдут студентам и всем желающим подработать летом.

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Летние вакансии официанты, бармены, бариста

Пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach в Запорожье ищет бармена на летний сезон. Рассматривают кандидатов с опытом и без, готовы обучать. Работать нужно посменно 3/3 с 9 утра до 9 вечера. Зарплата за одну смену составляет 750-800 грн и чаевые. К тому же работодатель обеспечивает питание за счет заведения.

Киевская кофейня Coffee streetart ищет бариста на сезон с обучением. Рассматривают кандидатов от 17 лет. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. Зарплата 1000-1400 грн за смену.

Скриншот Work.ua

В связи с открытием летней зоны загородный парково-гостиничный комплекс EQUIDES CLUB в Киеве приглашает на работу официанта. Среди требований: знание стандартов обслуживания гостей, правил сервировки и этикета, правил эксплуатации инвентаря и оборудования. Предлагают посменный график работы с 9:00 до 22:00, комплексные обеды и дисконт на услуги клуба.

Ресторан "Токио" в Виннице ищет кандидатов на должность официанта на летнюю площадку. Опыт работы или образование не является обязательным требованием, компания проводит обучение. Рассматривают кандидатов в возрасте от 17 лет. Зарплата – 15-20 тыс. грн.

Сезонная торговля

Сеть супермаркетов "Коло" предлагает работу продавца продовольственных товаров на лето. Готовы брать студентов на полный день или на частичную занятость. Обещают зарплату 14,5-16 тыс. грн.

Скриншот robota.ua

Сеть "Файні льоди" предлагает вакансию бариста, продавца-консультанта во Львове. В обязанности будет входить приготовление напитков, расчет клиентов на кассе. Обещают зарплату от 18 тыс. до 25 тыс. грн, гибкий график работы.

Сеть супермаркетов SPAR в Буковеле ищет кассира с бесплатным проживанием. Готовы брать людей без опыта. Обещают "достойный уровень оплаты". График работы 7/7.

Вакансия продавца мороженого есть на карпатском курорте Солотвино. Предлагают заработную плату 700-1000 грн в день. График работы – через неделю, 3/3 или 2/2.

Развлечения: операторы аттракционов, аниматоры

Коттеджный городок в Буковеле Phoenix Relax Park приглашает в свою команду аниматора на летний сезон. Рассматривают кандидатов без опыта работы, но с большим желанием работать с детьми от 4-х лет. Готовы взять студентов вузов физкультуры, поскольку работнику нужно будет проводить спортивные и игровые активности. Зарплата – по результатам собеседования, питание и проживание за счет компании.

Еще одна вакансия в курортном Буковеле – оператор на колесо обозрения. Ищут кандидата от 18 лет, умеющего работать с инструментом, приветствуется опыт обслуживания движущихся механизмов (оборудования). Обещают зарплату на уровне 25 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Загородный комплекс SHELEST.hotel в Вышгороде приглашает аниматора на лето для работы с детьми. Предлагают гибкий график работы с возможностью проживания в комплексе. Предоставляют форму, 2-х разовое питание и трансфер до Киева. Обещают оплачиваемую стажировку, комфортные условия труда и своевременную заработную плату с бонусами.

Вожатые и работники в детские лагеря

Академия BIG BEN предлагает вакансию вожатого в летний городской лагерь в Днепре для детей от 7 до 12 лет. График работы с 8:30 до 18:30 по будням. Опыт работы с детьми и способность работать в команде будут преимуществом, но не являются обязательными.

В лагерь "I Can", находящийся в Славско в Карпатах, ищут вожатых. Опыт работы с детьми обязателен (в школе, в детском лагере и т.п.). Также требуется хорошая физическая подготовка для участия в горных активностях (походы, рафтинг). Зарплата за одну смену (10 дней) – 15 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Сеть украинских образовательных проектов MRIYDIY разместила вакансию вожатого/ лидера детской группы в лагере Львовской области. Готовы взять студентов, преимуществом будет опыт работы от 1 года. В обязанности будет входить обеспечение безопасности детей, помощь в адаптации в новом окружении, контроль физического и психологического состояния здоровья детей, прием звонков от родителей.

"Детская республика DELUXE" ищет руководителя творческого кружка в детский лагерь в Буковеле. Опыт работы с детьми обязателен. Рассматривают кандидатов в возрасте 20-30 лет. Предлагают зарплату на уровне 15-18 тыс. грн, а также комфортные условия проживания и питания в лагере.

При подготовке материала использовались: вакансии, размещенные на порталах поиска работы robota.ua и Work.ua.