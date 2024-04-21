Сезонна алергія: що треба знати та як з нею впоратися

Для багатьох людей початок весни та літа - це пора пробудження природи, краса квітучих рослин та довгі сонячні дні. Проте, для людей, які страждають на сезонні алергії, цей період може стати справжнім випробуванням.
Відстежувати терміни цвітіння різних рослин у вашому регіоні.
З'ясувати, які саме алергени наразі найбільш активні.
Планувати свої дії та уникати контактів з потенційними алергенами.
Як полегшити симптоми алергії
Хоча найкращим способом позбутися алергії є уникнення алергену, у випадку з пилком це може бути складно. Проте, існує ряд методів, які допоможуть зменшити інтенсивність проявів алергії та покращити самопочуття.
Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.
Які ліки можуть допомогти
Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.
Також стануть у пригоді антигістамінні препарати. Вони продаються без рецепта, але все ж таки краще проконсультуватись з лікарем. Деякі з них викликають сонливість. Тому враховуйте це, якщо багато часу проводите за кермом.
Гормональні препарати, найперше кортикостероїди, можуть бути помічними, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс.