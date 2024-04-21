Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться

Основные симптомы аллергии

Характерными проявлениями аллергической реакции могут быть:

покраснение глаз, слезотечение;

насморк, зуд и заложенность носа;

притупление обоняния, чихание;

затрудненное или учащенное дыхание;

истощение или сухой кашель.

Сроки цветения различных растений могут отличаться в зависимости от климата и погодных условий. Например, май - это время активного цветения злаковых культур.

Чтобы помочь людям с аллергией определить, на что именно у них может быть реакция, создана интерактивная карта цветения. Благодаря этой карте вы можете:

Отслеживать сроки цветения различных растений в вашем регионе.

Выяснить, какие именно аллергены сейчас наиболее активны.

Планировать свои действия и избегать контактов с потенциальными аллергенами.

Как облегчить симптомы аллергии

Хотя лучшим способом избавиться от аллергии является избегание аллергена, в случае с пыльцой это может быть сложно. Однако существует ряд методов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений аллергии и улучшить самочувствие.

Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.

Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.

После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.

Чаще проводите влажную уборку в помещениях.

Какие лекарства могут помочь