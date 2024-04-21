Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться

Для многих людей начало весны и лета - это пора пробуждения природы, красота цветущих растений и длинные солнечные дни. Однако, для людей, страдающих сезонными аллергиями, этот период может стать настоящим испытанием.
Отслеживать сроки цветения различных растений в вашем регионе.
Выяснить, какие именно аллергены сейчас наиболее активны.
Планировать свои действия и избегать контактов с потенциальными аллергенами.
Как облегчить симптомы аллергии
Хотя лучшим способом избавиться от аллергии является избегание аллергена, в случае с пыльцой это может быть сложно. Однако существует ряд методов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений аллергии и улучшить самочувствие.
Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
Чаще проводите влажную уборку в помещениях.
Какие лекарства могут помочь
Солевые растворы для промывания носа могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.
Также пригодятся антигистаминные препараты. Они продаются без рецепта, но все же лучше проконсультироваться с врачом. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому учитывайте это, если много времени проводите за рулем.
Гормональные препараты, прежде всего кортикостероиды, могут быть полезными, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.