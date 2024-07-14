Сезоны скидок и слухи: когда лучше покупать машину

Если приобретение автомобиля планируется заранее, часто есть смысл не торопиться с выбором, а "подгадать" покупку под определенный период – и на этом можно будет сэкономить заметную сумму. Когда лучше покупать машину?

Эксперты автомобильного рынка – как новых машин, так и б/у – разделяют год на несколько периодов, когда цены отклоняются от среднерыночных в ту или иную сторону. Кроме того, в Украине есть и другие, не столь системные факторы, которые сбивают или поднимают цены на легковые автомобили.

Горячий сезон

Так сложилось, что существенным фактором ценообразования на рынках многих стран стало время года. Это касается не всех марок, но в преддверии наступления нового модельного года (в Европе в ноябре-декабре) новые автомобили в салонах продаются со значительными скидками. Потому что с приходом нового календарного года все машины на импортерских и дилерских складах становятся на год постарше, и чтобы поскорее избавиться от них и завезти партии выпуска нового, наступающего года, автосалоны снижают цены.

В лучшие времена в салонах вместо денежной скидки могли предлагать другое поощрение – вместе с машиной давали такие недешевые подарки как страховку, комплект зимней резины, антикоррозионную отделку, коврики. Покупатели с опытом, зная об этом, знают, как торговаться с представителями автосалона, имеющими право давать скидку или выделять подарки. Поэтому один из более выгодных периодов для покупки нового автомобиля – в канун Нового года.

Более того, если к праздникам все складские запасы не были распроданы, дилеры продолжают распродажу до февраля. Автомобили в прошлом году выпуска, став старше в год за одну ночь, автоматически становятся и дешевле; однако, выбор таких экземпляров будет ограничен – или его не будет вовсе.

Политика

В последнее время эта тема стала неактуальной, но кто, что будет в будущем, поэтому данная глава тоже не будет лишней. Еще несколько лет назад в Украине цены на подержанные автомобили (и вероятно в низших сегментах и на новые) зависели от… слухов. Да, от слухов о грядущих изменениях в таможенном законодательстве. Подпитывали их реальные периодические изменения акцизов и ввозной пошлины на подержанные машины из-за границы. В зависимости от того, повышение или снижение ставок "обещали" законодатели, автомобильный секонд-хенд дешевел или дорожал на 10 - 15%.

Поколения и рестайлинги моделей

Приобрести свежую или совершенно новую машину с заметной скидкой можно, отловив дорестайлинговое авто. То есть модель, недавно изменившая на конвейере ее обновленная версия. Экземпляры, выпущенные в фейслифтинг, сразу становятся устаревшими и продаются хуже, следовательно, на них снижают цену и автосалоны, и первые владельцы, которые по той или иной причине избавляются от немодной машины. У Украины были ситуации, когда такие неактуальные модели импортеры собирали чуть ли не по всему миру, и затем продавали отечественным потребителям, не имевшим особых амбиций, но рады приобрести вполне удачную модель по сниженной цене.

Кратко

Для опытных автомобилистов, которые покупали себе машину уже не раз, это не будет новостью, а новичков мы сейчас, возможно, немного огорчим: при покупке машины денег нужно готовить гораздо больше, чем ее попросят на рынке или в автосалоне. Значительные суммы придется отдать при регистрации (особенно если авто новое), при оформлении страховки (или страховок), за дополнительное оборудование, антикоррозионную обработку, охранную систему. А если машина подержана, почти полностью вам придется уже в первые дни устранять какие-то неисправности или проводить регламентное ТО. То есть определенную сумму нужно иметь сверху приготовленной собственно на машину.