Сезон відпусток триває: як захистити авто від крадіїв на відпочинку

Працівники правоохоронних органів можуть підтвердити, що саме в місцях масового перебування відпочивальників різного роду кримінальні елементи концентруються з особливою активністю. Декілька простих порад допоможуть вам не потрапити у поліцейську статистику.

Чому турист вразливий

Немає нічого дивного в тому, що машина громадян, які приїхали до певної місцевості на відпочинок, привертає особливу увагу злочинців. Адже немісцеві люди як правило не знають місцевих особливостей, не знають усіх ризиків, не мають тут знайомих і потрібних контактів.

Саме на таку ізольованість гостей і спираються професійні зловмисники. Часто вони починають відслідковувати перспективні для них машини від моменту їх прибуття на "підвідомчу" територію – в населений пункт, готель, парковку в туристичних зонах. Зробити злодійські сподівання марними допоможе деяка елементарна підготовка.

Охоронна система

Машина, якою відпочиваючі прибувають у незнайому місцевість, повинна мати більш-менш надійну охоронну систему. Звісно, у бувалих викрадачів автомобілів і салонних злодіїв проти сигналок є ті чи інші засоби. Але тут діє просте правило: злочинець завжди обирає об’єкт, відкрити який можна за найкоротший час. І якщо на машині є одна чи дві захисні системи, крадія вона зацікавить в останню чергу.

Дуже не бажано, щоб хтось сторонній побачив брелок вашої сигналізації чи інтерфейс додатка сигналки у смартфоні. Детальна інформація про тип охоронної системи допоможе злочинцям краще підготуватись до зламу вашої машини.

Але не соромтесь показати, що охоронна система в машині є, так само як і механічні засоби типу блокиратора коробки передач. Адже кожен протиугінний засіб, навіть відносно примітивний, є ще одним бар'єром для крадія, на боротьбу з яким знадобяться додаткові секунди. Для злочинця це один з ключових чинників, і він шукатиме менш захищений об’єкт.

Машину паркуйте там, де вона буде добре видна з усіх боків, бо у кримінальних професіоналів не заведено працювати перед очима багатьох глядачів.

Як і в рідному місті, не можна залишати на видних місцях в салоні дорогі речі або ознаки їх наявності – чохол від висококласного фотоапарата, дорогу парасольку, фірмові протисонячні окуляри тощо. Ховати щось цінне в багажник вже на місці парковки особливого сенсу немає, тому що за немісцевими машинами крадії слідкують з першого моменту їх прибуття.

Якщо ви застали зухвалого злодія на гарячому просто у вашій машині, не поспішайте намагатись затримати його. Принаймні, для цього вам потрібен фізично міцний помічник, який прикриє вас з тилу. Бо не є секретом, що в подібних рибних місцях професійні зловмисники працюють у групі. І під загрозою викриття колеги подібні команди легко йдуть на крайні заходи – імітують скандал, вчиняють бійку, завдаючи власнику тілесних ушкоджень.

Коротко

Бувалі мандрівники, навіть маючи у своєму розпорядженні гідний власний автомобіль, далеко не завжди спираються на нього під час відпочинку далеко від дому. По-перше, можна залишити машину на надійній стоянці готеля і користуватись місцевим таксі чи іншим громадським транспортом. А можна взагалі залишити машину у гаражі вдома і на місці відпочинку орендувати авто в місцевій прокатній конторі.