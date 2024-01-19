Сезон теплиць. Які овочі вирощують в Україні взимку та чи чекати на зниження цін

Українських теплиць стає більше

У теплицях можливо цілорічне вирощувати овочі цілий рік, що дає можливість споживачам купувати свіжі місцеві продукти протягом усього року. Особливо це важливо в осінньо-зимовий період, коли доступність свіжих овочів з відкритого ґрунту обмежена.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, наразі є тенденція до розвитку органічного вирощування овочів у теплицях, що передбачає відмову від використання синтетичних добрив та пестицидів. Це підвищує якість продукції і робить її більш привабливою для споживачів.

До того ж у 2022 році Міністерство агрополітики та продовольства запустило грантову підтримку садівництва та теплиць для українських господарств.

Як зазначив перший заступник міністра Тарас Висоцький, програма на будівництво теплиць охоплює овочеві культури (найпопулярніші – огірки та помідори), ягоди, салати та квіти.

За 2023 рік гранти на теплиці отримало 27 підприємств на 139,8 млн гривень, а перші результати програми очікують вже навесні цього року.

Фото: в теплицях вирощують помідори, огірки, зелень (Getty Images)

Ранні овочі з теплиць. Де та що вирощують в Україні

Тепличні господарства найбільше розвинені в шести регіонах України. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів виданню, що лідером за площею теплиць наразі є Закарпатська область – 20% від загальної площі.

Також серед лідерів:

Тернопільська область (15%),

Київщина (8%),

Рівненська область (8%),

Дніпропетровщина (8%),

Вінницька область (7%).

Тетяна Попович навела приклад розвитку тепличного сектора Тернопільської області. Регіон з аграрним потенціалом та підприємливими фермерами забезпечує внутрішній ринок якісними та свіжими овочами. Тепличний сезон почнеться у другій половині квітня, вже тоді на ринку з'являться перші партії продукції.

Зважаючи на кліматичну зону, в українських теплицях вирощують у великих об’ємах переважно: огірки та корнішони, помідори, овочі листкові, капуста.

Огірки й помідори займають 96,3% посівних площ в закритому ґрунті, зазначив експерт УКАБ Максим Гопка.

Чому вартість зростає

Ціни на овочі в Україні зазнали змін внаслідок війни, економічної нестабільності, і значних виробничих витрат, особливо пов'язаних зі зростанням цін на енергоносії та добрива.

Ці фактори могли призвести до підвищення вартості овочів порівняно з попередніми роками, висловила думку керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар".

Підвищення цін через зростання витрат

Витрати на виробництво, включаючи енергоносії та добрива, впливають на кінцеву ціну продукції. Це може призвести до підвищення цін на овочі, особливо вирощені в теплицях.

Конкуренція з імпортними овочами

Імпорт овочів, особливо з країн, де виробничі витрати нижчі, може впливати на ринкові ціни, створюючи додатковий тиск на українських виробників.

Внутрішній попит та економічна ситуація

Попит населення та загальна економічна ситуація в країні також впливають на ціноутворення. В умовах війни та економічних труднощів може спостерігатися зменшення попиту на дорогі продукти.

Регіональні відмінності

Ціни на овочі можуть варіюватися в різних регіонах України, залежно від місцевих умов вирощування, доступності продукції та транспортних витрат.

Скільки коштують огірки, помідори та зелень

РБК-Україна порівняло ціни на свіжі овочі торік та в січні 2024 по найбільших супермаркетах.

Так, огірки в січні 2023 коштували 78,85 грн, зараз середня ціна становить 86,15 грн. При цьому імпортні огірки з Туреччини в АТБ продають за 64,95 грн/кг, а тепличні огірки з України коштують 119 грн/кг.

Скріншот atbmarket.com

Помідори минулого року продавали за ціною 83,93 грн/кг. На 18 січня 2024 вартість тепличних томатів із Туреччини в АТБ становить – 89,89 грн/кг, в Novus українські червоні помідори коштують 89,99 грн/кг, сливки – 149 грн/кг, коктейльні – 99,9 грн/кг.

Скріншот novus.online

Листя зеленого салату в січні 2023 можна було придбати в середньому за 55,67 грн/пучок. Наразі пакування салату "Пучок-свіжачок" (Україна) в "Сільпо" обійдеться в 64,99 грн. Така ж ціна в мережі Novus.

Скріншот shop.silpo.ua

Чи будуть овочі з теплиць дешевшими за імпортні

Хоча свіжі овочі з настанням холодного періоду завжди дорожчають, минулого року на зростання цін додатково вплинули блекаути через обстріли РФ.

Цього року масових відключень електроенергії поки вдається уникнути. Однак при формуванні вартості враховується багато факторів, тому ціна на овочі не буде меншою, навіть з урахуванням пропозиції українських тепличних господарств.

Максим Гопка зазначив, що ціни на українські тепличні овочі частіше всього є вищими за імпортні, адже витрати на виробництво є більшими, ніж в країнах імпортерах.

Наразі на вітчизняному ринку пропозиція тепличних овочів мала. Більші об’єми будуть з’являтися на ринку, приблизно, з кінця лютого-початку березня.

"Ціни на такий вид овочів не будуть сильно дешевшими, оскільки, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, адже ціни на електрику й пальне зросли", – прогнозує аналітик УКАБ.

Схожу думку висловила представниця оптового ринку "Шувар".

"Що стосується можливості зниження цін порівняно з минулим роком, це залежатиме від багатьох факторів, включаючи загальну економічну динаміку, вартість виробничих ресурсів та зміни у світових цінах на продовольство", – каже Тетяна Попович.

В умовах війни та економічної нестабільності, важко прогнозувати зниження цін, особливо якщо врахувати, що витрати на виробництво залишаються високими, резюмувала експерт.