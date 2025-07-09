Сезон стартував, а ціни кусаються: експерт розповів, коли подешевшають кавуни у 2025 році

Кавуновий сезон 2025: коли впадуть ціни

Сьогодні кавуни у мережах супермаркетів продають від 25,89 гривні за кілограм, втім середня ціна коливається у межах 35-60 гривень, елітні сорти коштують понад 100 гривень за кілограм.

"Зараз в основному кавуни представлені імпортом, хоч вже трішки з'являються баштанові з Одещини. Але основної маси кавунів, які торік заходили з центру України, ще нема, бо були не дуже добрі погодні умови для дозрівання. Через це сезон затягнувся на 10-15 днів", - пояснив економіст Олег Пендзин.

Він наголосив, починаючи з третьої декади липня ціни почнуть падати, бо надійдуть кавуни з українських полів.

"Думаю, що вартість впаде до 15-20 гривень за кілограм. Кавунів у магазинах і на ринках не бракуватиме, бо окрім вітчизняної, ще буде імпортна продукція", - додав експерт.

По скільки продають кавуни зараз і де найдешевше

У Сільпо кавуни продають за ціною від 31,5 гривні до 72 гривень за кілограм. Найдорожче коштує кавун без кісточок. Також у продажу є популярний сорт вогник, зараз він по акції - 49,9 гривні, повна ціна - 60 гривень за кілограм.

Ціни на кавуни у Сільпо (скриншот)

У Новусі за 1 кілограм доведеться заплатити від 26 гривень. Найдорожче коштує міні-кавун - 149 гривень, жовтий кавун - 69, 99 гривні, вогник - 59,99 гривні, кавун без кісточок - 59,99 гривні.

Ціни у Новусі (скриншот)

В АТБ зараз продають лише один вид кавунів по 25,89 гривні за кілограм. Це найнижча ціна на ринку. Раніше у мережі ще був кавун без насінин за ціною 49,95 гривні.

Ціни на кавуни (скриншот)

У мережі Varus пропонують кілька сортів кавунів. Ціни стартують від 25,90 гривень за кілограм. Найдорожче коштують: жовтий кавун - 129 гривень за кілограм, жовтий кавун Прімаоранж - 69,99 гривні, вогник - 59,60 гривень, кавун без кісточки по акції 49,90 гривень, повна ціна - 109,90 гривень.

Ціни на кавуни у Varus (скриншот)

В Auchan продають два види кавунів, ціни на них становлять 37,90 гривень та 39,90 гривень за кілограм.

Ціни на кавуни (скриншот)