Сезон розпочався. У скільки українцям обійдеться новорічна ялинка

"Цього року ціни на новорічні ялинки будуть такими ж, як і в 2022. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може відрізнятися в залежності від регіону", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у підприємстві, ялинки вирощують на новорічних плантаціях, які є у кожній області.

У лісівників можна купити ялинку або сосну в горщику, а також отримати кваліфіковані поради щодо того, як після свят пересадити дерево та доглядати його.

У "Лісах України" нагадують, що купуючи ялинки офіційно, українці сплачують податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни.

Головна ялинка країни

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головну новорічну ялинку України буде встановлено до 6 грудня на Софійській площі в Києві.

При цьому місцева влада не дозволятиме проведення масових заходів, ярмарків чи розваг на Софійській площі.