Сезон начался. Во сколько украинцам обойдется новогодняя елка

"В этом году цены на новогодние елки будут такими же как и в 2022. В среднем 1 м стоит 135 грн. Цена может отличаться в зависимости от региона", - сказано в сообщении.

Как отметили в предприятии, елки выращивают на новогодних плантациях, которые есть в каждой области.

У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним.

В "Лесах Украины" напоминают, что покупая елки официально, украинцы платят налоги, из которых формируется бюджет общины и всей страны.

Главная елка страны

Напомним, ранее стало известно, что главная новогодняя елка Украины будет установлена до 6 декабря на Софийской площади в Киеве.

При этом местные власти не будут разрешать проведение массовых мероприятий, ярмарок или развлечений на Софийской площади.