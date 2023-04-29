ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сезон в разгаре. Водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД

Новина українською →
Украина, Суббота 29 апреля 2023 17:29
Сезон в разгаре. Водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД Фото: водителям мотоциклов напомнили правила ПДД (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В весенне-летний период на дорогах значительно увеличивается количество мотоциклов, скутеров и мопедов. Поэтому стоит помнить, что легкомыслие и пренебрежение ПДД приводит к трагическим последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции Одесской области.

"Только за прошлый год произошло 2636 ДТП с травмированными, при участии двухколесного транспорта, в которых травмировалось 2805 человек, еще 301 человек погиб", - сообщили правоохранители.

Существует несколько правил безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать водителям и пассажирам двухколесного транспорта:

  • перед выездом проверить техническое состояние транспортного средства на исправность тормоза, звуковой и световой сигнализации;
  • водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах;
  • водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно им управлять;
  • управлять мотоциклом, мопедом (скутером) разрешается с 16 лет и при наличии водительского удостоверения и остальных необходимых документов;
  • запрещается перевозить на заднем сиденье детей, рост которых менее 145 см;
  • не рекомендуется перевозить сидящих боком людей, а также лиц в нетрезвом состоянии;
  • во время маневра обязательно пользоваться зеркалами заднего вида и визуально проверить "мертвую зону";
  • водители мотоциклов, двигаясь по группам, должны ехать один за другим;
  • при маневрировании объективно оценивать опыт вождения и технические особенности транспортного средства;
  • иметь медицинскую аптечку и знак аварийной остановки;
  • не обгонять других водителей с правой стороны;
  • не двигаться разделительной полосой в пробке;
  • не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут безвозмездно получить велосипед, байк, стиральную машину и другое имущество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
водії водіння
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием