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Сезон "полювання" відкрито. У Маріуполі окупанти "виловлюють" бюджетників

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 12:56
Сезон "полювання" відкрито. У Маріуполі окупанти "виловлюють" бюджетників Фото: в окупованому Маріуполі дефіцит спеціалістів бюджетної сфери (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російським окупантам не вистачає кваліфікованих кадрів у Маріуполі. Їх шукають, а у разі відмови працювати забирають примусово, застосовуючи фізичну силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У зв'язку з катострофічною нестачею хоча б мінімально кваліфікованих кадрів в комунальній сфері, окупанти посилили “пошук” силами ФСБ та МГБ комунальніків та працівників бюджетної сфери в Мангушському та Нікольському районах, особливо на узбережжі", - пише він.

За його словами, в разі відмови працювати забирають примусово до Маріуполя і застосовуючи фізичну силу примушують до співпраці. Відомі факти примусу рятувальників та працівників комунальних підприємств.

"Варто пам’ятати, що робота на окупантів в гуманітарних сферах не є по суті колаборацією. Не ризикуйте", - радить Андрющенко.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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